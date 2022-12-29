«Талисман» на Новый год!

Доброй традицией является подводить в конце года итоги и строить планы на будущее. Мы решили посмотреть, с какими итогами завершает 2022 год ЖК «Талисман»1.

Несмотря на недавний старт продаж этого дома, уже 30% квартир нашли своих владельцев. Спросом пользуются также машино-места в подземном паркинге и кладовые, которые будущие новоселы покупают уже на начальном этапе застройки. Это говорит о том, что наши клиенты высоко ценят комфорт и желают лучшего для своей семьи.

Как отмечают покупатели, их выбор обусловлен в первую очередь малоквартирностью и удобным расположением дома, продуманными планировками, а также комфортными сроками сдачи.

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Жилой комплекс «Талисман» – это современный дом с подземным паркингом в самом центре Мотовилихинского района. Более 30 уникальных планировок квартир площадью от 30 до 104,5 кв. м, всего от четырех квартир на площадке, приватный двор с контролем доступа – это дом, в котором будет уютно и безопасно жить.

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Какие же планировки в ЖК «Талисман» максимально востребованы на сегодняшний день? Наибольшей популярностью пользуются функциональные квартиры формата 4Е площадью 73,1 кв.м – оптимальная площадь и максимум полезного пространства: три спальных комнаты и кухня-гостиная почти 20 кв.м.

В наличии остались всего две квартиры!

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На втором месте по популярности – квартиры формата 2Е площадью 42,9 кв.м.

Уложившись в бюджет покупки до 4,5 млн руб., вы получаете функционал двухкомнатной квартиры: здесь достаточно места для организации двух спальных пространств, уютная зона приготовления пищи и функциональный коридор с местом под гардеробную комнату. Словом, все, что нужно для комфортной жизни молодой семьи или, наоборот, если ваши дети уже вылетели из родительского гнезда.

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Ну и завершает тройку лидеров классическая однокомнатная квартира площадью 30 кв.м.

На сегодняшний день рынок переполнен квартирами-студиями аналогичной площади, но как быть, если вы не представляете жизни в едином пространстве, цените изолированные помещения и кухня для вас – это кухня, а спальня – место для уединения и отдыха? Классическая однокомнатная квартира – идеальный для вас вариант!

Самый востребованный у клиентов инструмент покупки – ипотека: 76% сделок осуществляется с привлечением ипотечных средств. Ипотека – это удобно: комфортная процентная ставка и быстрое принятие решения. А если у вас есть средства госсубсидий, вы можете их использовать в качестве первоначального взноса либо направить на погашение ипотеки.

Покупка жилья в начале строительства не только безопасна благодаря использованию эскроу-счетов, но и выгодна – стоимость квартиры на этапе сдачи дома будет значительно выше, чем сейчас. Кроме того, у первых покупателей есть возможность выбора планировок, этажей и даже вида из окна.

Присоединяйтесь к тем, кто уже в 2022 году сделал свой выбор, купив квартиру в ЖК «Талисман»! Узнайте подробности и получите консультацию в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 1, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

1 ЖК «Талисман» – многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 45. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://talisman-dom.ru/.