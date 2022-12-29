Губернатор Петербурга Беглов назвал строительство метро самой сложной задачей 2022 года

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал строительство метро самой сложной и главной задачей для города в 2022 году. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» он отметил, что возникли трудности с оборудованием, находящемся в залоге у банков.

Господин Беглов отметил, что финансовые организации отказались его выдавать, пока не будут выплачены долги старого ОАО «Местрострой». На этом фоне оборудование приходилось брать в аренду. Для решения проблемы Смольный подключал федеральный центр и Банк России.

Кроем того, напомнил губернатор, проходческий щит «Надежда» необходимо было доукомплектовывать.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что продолжение зеленой линии метро в Петербурге начнут строить через 4-5 месяцев.

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