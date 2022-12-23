Продолжение зеленой линии метро в Петербурге начнут строить через 4-5 месяцев

Продолжение зеленой линии метро до станции «Планерная» в Санкт-Петербурге хотят начать строить во II квартале 2023 года. Это станет первым строительством «Метростроя Северной столицы», пишет «Фонтанка» 23 декабря.

Предположительно, работы по строительству начнутся в апреле-мае, тогда проходческий щит «Надежда» начнет проходку в сторону будущей станции «Богатырская» до станции «Планерная». В «Метрострое» также рассказали, что по итогам первого года работы компания выполнила производственную программу по двум основным объектам (ККЛ и ЛПЛ) на 85%.

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