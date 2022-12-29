Крым выделил 180 млн рублей для проведения коммуникаций к участкам для участников СВО

Власти Крыма выделили около 180 млн руб. для проведения электросетей, строительства дорог и подведения дорог к участкам, предназначенным для участников СВО. Выдачу участков в Крыму участникам СВО планируют начать летом 2023 года. Об этом председатель Совмина региона Юрий Гоцанюк сообщил в эфире телеканала «Миллет».

«Глава республики поставил задачу, чтобы участки были не пустые, а уже были проведены коммуникации. Чтобы к этим земельным участкам, когда будут выделяться, были подтянуты как сети водообеспечения, так и сети электроэнергии»,— отметил Юрий Гоцанюк.

Он отметил, что для проведения коммуникаций к участкам, расположенным в Черноморском, Сакском, Раздольненском и Ленинском, планируется выделить еще 200 млн руб.

14 декабря Госсовет Крыма принял закон, согласно которому участникам спецоперации будут бесплатно предоставлять в республике земельные участки. В региональном законе также расширили перечень льготных категорий граждан, которые имеют право на предоставление участков.

Татьяна Ручкина

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