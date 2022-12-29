В Ижевске представили график новогодних дежурств больниц по оказанию экстренной помощи

В столице Удмуртии медицинские учреждения продолжат работать в предстоящие новогодние праздники для оказания экстренной и неотложной помощи детям и взрослым. При этом, как сообщает пресс-служба минздрава республики, жители также могут обратиться в службу скорой медицинской помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Так, согласно графику экстренных дежурств, в Ижевске 31 декабря продолжит работать травматология в Городской больнице №3, хирургия — ГКБ №9, гинекология — ГКБ №8, кардиология — РКДЦ, урология — 1РКБ. В ГКБ №7 ЛОР будет принимать с 31 декабря по 8 января.

1 января за помощью можно также обратиться в травматологию в ГБ №3, которая продолжит принимать пациентов данного профиля по 7 января. В последний день новогодних праздников, 8 января, за помощью необходимо обратиться в Первую республиканскую клиническую больницу. 1 января также работает хирургия и урология в ГКБ №6, гинекология — 1 РКБ, кардиология — РКДЦ и ГКБ №6.

2 января принимает хирургия в ГКБ №8 и ГКБ №6, гинекология — ГКБ №9, урология — ГКБ №6, кардиология — РКДЦ и ГКБ №6. Отметим, что кардиология в этих больницах продолжит оказывать помощь по 8 января.

3 января работает хирургия в ГКБ №2, гинекология и урология — ГКБ №6. 4 января за помощью по хирургическому профилю можно обратиться в ГКБ №9 и ГКБ №2, гинекология — ГКБ №8, урология — 1 РКБ. 5 января работает хирург и уролог в ГКБ №6, гинеколог — ГКБ №9.

6 января принимает хирургия в ГКБ №8 и ГКБ №6, гинекология и урология — ГКБ №6. 7 января за помощью по хирургическому профилю можно обратиться в ГКБ №2, гинекология — ГКБ №8, урология — 1 РКБ. 8 января работает хирургия в ГКБ №9 и ГКБ №2, гинекология — ГКБ №9, урология — ГКБ №6.

Напомним, ранее минздрав Удмуртии представил график работы поликлиник республики в новогодние праздники.