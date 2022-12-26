Минздрав Удмуртии представил график работы поликлиник республики в новогодние праздники

31 декабря поликлиники Удмуртии будут работать по графику субботы, сообщает пресс-служба минздрава республики. В этот день будет оказываться неотложная медицинская помощь, а также обслуживаться вызовы на дому. В таком же режиме будут работать учреждения 8 января.

2, 4, 5 января поликлиники республики продолжать работать по графику субботы с удлинением режима до 16:00. 3 и 6 января — полноценные рабочие дни, 1 и 7 января — выходные.

Детские поликлиники и стоматологии будут работать по графику субботу 31 декабря, а также 2, 4, 5, 6 и 8 января. На месте будет дежурный врач, а также продолжится оказание неотложной медицинской помощи и обслуживание вызовов на дому. 1 и 7 января будет оказываться неотложная помощь, 3 и 6 января — полные рабочие дни.

31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января будет работать детская стоматологическая служба с организацией оказания неотложной медицинской помощи пациентам стоматологического профиля. Молочные кухни работают 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января.