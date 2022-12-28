Курс доллара. Прогноз на 29-30 декабря

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления До конца года российская валюта может остаться под давлением Окончание налогового периода лишает рубль той скромной поддержки, которая была проявлена в конце прошлой недели. До конца года российская валюта может остаться под давлением. Катализатором этого процесса являются словесные интервенции Минфина в отношении более слабого рубля: от определения комфортного диапазона курса доллара в 70–80 руб. до намерений в 2023 году начать покупку юаней в ФНБ. Несмотря на текущую динамику российской валюты, это не означает, что торги в следующем году будут так же негативны для ее позиций. Текущая динамика «зашумлена» хаотичными потоками капитала и спекулятивной активностью, традиционными для окончания года.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Ждать каких-либо резких валютных колебаний в ближайшие дни скорее всего не стоит Евро, а также доллар, подпитываемый «ястребиной» риторикой ФРС, пока движутся по восходящей траектории на Московской бирже. При этом продажа валютной выручки не смогла добавить заметного оптимизма. Оценить влияние на курс рубля и нефтяные цены подписания указа о введении ответных мер на потолок цен на российскую нефть с 1 февраля пока не представляется возможным. Ситуация на энергетическом рынке тем временем во многом зависит от неопределенности с карантинными мерами в охваченном новыми вспышками коронавируса Китае. Риски рецессии в США также давят на положение дел в нефтегазовой сфере. Приближающиеся новогодние праздники традиционно снижают активность на мировых рынках. Поэтому ждать каких-либо резких валютных колебаний в ближайшие дни скорее всего не стоит.

Денис Буйволов,

аналитик В ближайшее время курс начнет стабилизироваться После прохождения через пик поддержки со стороны налогового периода российская валюта продолжила девальвационный импульс. Мы считаем, что в ближайшее время курс начнет стабилизироваться. С декабрем уйдут и некоторые специфические факторы давления на рубль, например повышенные бюджетные траты, всплеск спроса на зарубежные товары и инвалюту для планируемых путешествий или как страховку на случай реализации внешнего негатива в длинные праздники. Вместе с тем, как заявили в Минфине, решения о покупке юаней ФНБ по обновленному бюджетному правилу будут приниматься ежемесячно уже с января 2023 года. Эта информация негативна для нацвалюты, но в целом эффект на курс ожидается сдержанным в силу параметров обновленного правила.