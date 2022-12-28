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Коммерсантъ FM
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Курс доллара. Прогноз на 29-30 декабря

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

После непродолжительного перерыва ослабление российской валюты возобновилось. По итогам торгов сегодня курс доллара на Московской бирже закрылся на отметке 72,19 руб./$, что почти на 2 руб. выше значений закрытия пятницы. «Медвежьей» игре инвесторов способствовало завершение уплаты основных налоговых выплат в бюджет, после чего сократилось предложение иностранной валюты со стороны экспортеров.

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Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Экспобанк 68.00-71.00
ПСБ 70.00
Банк Зенит 68.00
Банк Русский Стандарт 68.50-70.50
«БКС Мир инвестиций» 67.50-70.50
Консенсус-прогноз * 69.20

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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Банк Зенит
Банк Русский Стандарт
«БКС Мир инвестиций»
Экспобанк
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Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
начальник аналитического управления

До конца года российская валюта может остаться под давлением

Окончание налогового периода лишает рубль той скромной поддержки, которая была проявлена в конце прошлой недели. До конца года российская валюта может остаться под давлением. Катализатором этого процесса являются словесные интервенции Минфина в отношении более слабого рубля: от определения комфортного диапазона курса доллара в 70–80 руб. до намерений в 2023 году начать покупку юаней в ФНБ. Несмотря на текущую динамику российской валюты, это не означает, что торги в следующем году будут так же негативны для ее позиций. Текущая динамика «зашумлена» хаотичными потоками капитала и спекулятивной активностью, традиционными для окончания года.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Ждать каких-либо резких валютных колебаний в ближайшие дни скорее всего не стоит

Евро, а также доллар, подпитываемый «ястребиной» риторикой ФРС, пока движутся по восходящей траектории на Московской бирже. При этом продажа валютной выручки не смогла добавить заметного оптимизма. Оценить влияние на курс рубля и нефтяные цены подписания указа о введении ответных мер на потолок цен на российскую нефть с 1 февраля пока не представляется возможным. Ситуация на энергетическом рынке тем временем во многом зависит от неопределенности с карантинными мерами в охваченном новыми вспышками коронавируса Китае. Риски рецессии в США также давят на положение дел в нефтегазовой сфере. Приближающиеся новогодние праздники традиционно снижают активность на мировых рынках. Поэтому ждать каких-либо резких валютных колебаний в ближайшие дни скорее всего не стоит.

Денис Буйволов

Денис Буйволов,
аналитик

В ближайшее время курс начнет стабилизироваться

После прохождения через пик поддержки со стороны налогового периода российская валюта продолжила девальвационный импульс. Мы считаем, что в ближайшее время курс начнет стабилизироваться. С декабрем уйдут и некоторые специфические факторы давления на рубль, например повышенные бюджетные траты, всплеск спроса на зарубежные товары и инвалюту для планируемых путешествий или как страховку на случай реализации внешнего негатива в длинные праздники. Вместе с тем, как заявили в Минфине, решения о покупке юаней ФНБ по обновленному бюджетному правилу будут приниматься ежемесячно уже с января 2023 года. Эта информация негативна для нацвалюты, но в целом эффект на курс ожидается сдержанным в силу параметров обновленного правила.

Полина Хвойницкая,
руководитель инвестиционной стратегии и аналитики

Мы по-прежнему ожидаем дальнейшего ослабления рубля к основным валютам в следующем году

До конца недели мы повышаем прогнозный диапазон торгов по курсу доллар/рубль до уровня 70–73 руб./$. Фактором ослабления российской валюты станут ожидания по сокращению добычи нефти в начале следующего года. Отметим рост курса юаня к рублю. Продажи валютной выручки экспортерами в рамках уплаты налогов в налоговый период завершились, а следовательно, юань отыграл потери данного периода в отношении рубля. Мы по-прежнему ожидаем дальнейшего ослабления рубля к основным валютам в следующем году. Добавим, что комментарии главы Минфина Антона Силуанова о том, что покупки юаней могут начаться уже в начале следующего года, также говорят в пользу перспективности юаня на российском рынке среди иностранных валют.

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