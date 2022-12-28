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Коммерсантъ FM
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СБУ заявила о блокировке активов компании, входящей в структуру «Газпрома»

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала активы энергетической компании, которая, по данным ведомства, входит в структуру «Газпрома». Общая сумма арестованных активов составляет более 35 млн гривен ($957 тыс.). Арест наложен на корпоративные права, недвижимость и автопарк компании.

Как утверждает СБУ в своем Telegram-канале, украинская компания сбывала оптовые партии российских моторных масел и других средств техобслуживания автомобилей, нелегально завозимые на Украину.

По информации следствия, горюче-смазочные материалы были реализованы под брендами украинского производителя. Полученная прибыль, отмечается в сообщении, поступала российской стороне.

После ввода российских войск на территорию Украины президент страны Владимир Зеленский подписал закон о конфискации имущества России и ее юрлиц без компенсации стоимости.

Подробнее о ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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