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Коммерсантъ FM
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Минздрав: бесплатно лечить бесплодие могут все россияне, а не только мобилизованные

Все российские граждане, в том числе участники военной операции на Украине, имеют право на бесплатное лечение бесплодия с использованием репродуктивных технологий при наличии показаний, разъяснили в Минздраве РФ. Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов обратился в правительство с просьбой о введении квоты, которая позволит мобилизованным бесплатно воспользоваться репродуктивными услугами, в том числе для лечения бесплодия и хранения сперматозоидов в криобанке.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства, в соответствии с действующим законодательством, мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, имеют право на применение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), этапом которого является криоконсервация биоматериала.

В материалах программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов указано, что финансирование репродуктивных услуг осуществляется в рамках системы обязательного медицинского страхования.

О технологии криоконсервации — в материале «Ъ Наука» «Замораживание людей».

Милена Костерева

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