Петербуржцев за год оштрафовали 225 млн рублей штрафов за неправильную парковку во дворах

Специалисты Управления по мониторингу Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Санкт-Петербурга с начала 2022 года вынесли более 20 тыс. постановлений за неправильную парковку во дворах. Общая сумма вынесенных штрафов составила более 225 млн рублей.

«Более тысячи постановлений пришлось на юридические лица»,— отмечается в сообщении пресс-службы ведомства в среду, 28 декабря.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что штрафы за нарушения ПДД принесли в казну Петербурга больше средств в 2022 году, чем платная парковка

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