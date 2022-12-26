Штрафы за нарушения ПДД принесли в казну Петербурга больше средств, чем платная парковка

Сумма собранных в Санкт-Петербурге за 2022 год штрафов за нарушения правил дорожного движения превысила 1 млрд рублей, это больше, чем доход городского бюджета с эксплуатации платных парковок. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков «Петербургскому дневнику».

«Штрафов в этом году выписали больше 365 тысяч — на сумму более 1 млрд рублей. В 2021 году было более 105 тыс. постановлений на сумму около 315 млн рублей. Все поступившие средства в полном объеме направлены в городской бюджет»,— рассказал господин Поляков.

По его словам, при этом платные парковки заработали в 2022 году для города всего 857 млн рублей, превысив, однако, результат 2021 года в четыре раза.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что действие парковочных разрешений для проживающих в центре Петербурга распространили до границ районов после жалоб местных жителей, столкнувшихся с беспорядочной парковкой во дворах и необходимостью платить за машиноместа у поликлиник и школ.

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