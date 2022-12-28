Интеллектуальные права бывшего главы ТАНТК имени Бериева на самолет-амфибию оспорят в суде

ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева» (ТАНТК) подал иск в суд по интеллектуальным правам к экс-главе предприятия Юрию Грудинину о признании недействительным права последнего на промышленный образец самолета-амфибии, разработанного в учреждении. Иск принят к производству, определение содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Грудинин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Юрий Грудинин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщалось ранее, Юрий Грудинин, возглавлявший предприятие с 2015 по 2020 год, в 2021 году стал фигурантом ряда уголовных дел. Он обвинялся в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Один из эпизодов был связан с разработкой самолета-амфибии, образцы которого создавались в 2013–2015 годах. В заявлении на регистрацию патента промышленного образца летательного аппарата было указано шесть членов научного коллектива. Однако когда Юрий Грудинин приступил к исполнению обязанностей руководителя, в августе 2023 года, он инициировал внесение в список авторов и своего имени, хотя в разработке не участвовал.

Позже Юрий Грудинин назначил разработчикам премию, в том числе и себе, завладев незаконно 3,69 млн руб. Еще 1,4 млн руб. экс-глава предприятия получил, присваивая премии сотрудников завода. По итогам суда Юрий Грудинин был признан виновным и приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима.

Теперь на основании предыдущего решения суда ТАНТК может исключить бывшего руководителя из числа авторов разработки самолета-амфибии. В качестве третьего лица в процесс вовлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности, внесшая имя Юрия Грудинина в перечень авторов разработки. Первое заседание назначено на 30 января 2023 года.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону