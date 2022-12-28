Российские владельцы ИИС сохранят право на налоговый вычет в условиях санкций

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым за владельцами индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) сохраняется право на налоговый вычет при переводе иностранных ценных бумаг другим участникам рынка. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

ИИС — это счет для инвестиций, с помощью которого можно торговать на бирже: покупать валюту, акции, облигации и другие ценные бумаги. Часть инвестиций можно получить обратно в виде налоговых вычетов от государства. Вывести деньги с ИИС можно только при его закрытии.

Согласно документу, действие договора ИИС не будет приостановлено при передаче иностранных ценных бумаг от одного профучастника к другому из-за санкций. Действие поправок распространяется на правоотношения, связанные с прекращением учета таких бумаг на ИИС в период с 24 февраля 2022 года.

По данным Мосбиржи, в ноябре количество ИИС увеличилось на 51,9 тыс., до 5,7 млн. Оборот по ИИС с начала 2022 года составил 1,6 трлн руб., в структуре оборота 88,7% — сделки с акциями, 4,3% — с облигациями, 7% — с биржевыми фондами.

Милена Костерева