В Тамбовской области за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 16%

За неделю с 19 по 25 декабря в Тамбовской области число заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 16,1 % по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за медицинской помощью с признаками ОРВИ обратилось 11,6 тыс. человек, показатель заболеваемости составил 115,4 на 10 тыс. населения. Из заболевших 50% оказались детьми. Среди обратившихся выявлено 89 случаев гриппа, в том числе 36 случаев у детей (40%).

Всего с начала ноября гриппом в регионе заболели 382 человек. В 371 случае выявлен грипп типа А(H1N1), в одном — А(H3N2), в десяти — типа В. Все заболевшие не были привиты, отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве рассказали, что превышение среднеобластных значений по заболеваемости ОРВИ наблюдается в четырех городах — Тамбове (182,07 на 10 тыс. населения), Мичуринске (128,8 на 10 тыс.), Моршанске (126,9 на 10 тыс.) и Котовске (122,2 на 10 тыс.).

Как в макрорегионе выросли показатели по ОРВИ на фоне снижения показателей по коронавирусу — в материале «Ъ-Черноземье» «Грипп примеряет корону».

Александр Прытков

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