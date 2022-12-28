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Какая часть мозга принимает рискованные решения

Подавление активности префронтальной зоны заставляет людей действовать менее рационально

Исследователи Института когнитивных нейронаук ВШЭ экспериментально показали, что магнитная стимуляция префронтальной коры мозга изменяет оценку возможных исходов в момент принятия рискованных решений и заставляет испытуемых действовать менее рационально. Ученые полагают, что открытие позволит лучше понять механизмы формирования игровой зависимости.

Фото: Ullstein bild via Getty Images

Фото: Ullstein bild via Getty Images

В повседневной жизни нам часто приходится принимать решения, действуя в ситуации неопределенности. Однако участие мозга в принятии таких решений почти не исследовано. Принятие решений в ситуации риска требует обработки значительного количества информации. Например, если человек раздумывает, купить ли ему лотерейный билет стоимостью 100 руб., то ему необходимо оценить, насколько привлекательна для него потенциальная сумма выигрыша, а также достаточно ли велика вероятность этого выигрыша для того, чтобы платить указанную цену.

Классический способ исследования принятия решений — поведенческие эксперименты с применением функциональной магнитно-резонансной стимуляции. Испытуемого помещают в фМРТ-сканер — специальное устройство, которое отслеживает активность различных областей мозга в процессе выполнения экспериментального задания. Затем ему предлагают различные лотереи на выбор и наблюдают за тем, какие области мозга более активны, если человек выбирает рискнуть либо, наоборот, избегает риска.

Однако такой метод исследования имеет два основных недостатка. Во-первых, он не дает ответа на вопрос о причинно-следственной связи между активностью определенной области мозга и принятым решением. Во-вторых, люди склонны воспринимать ценность вознаграждения и вероятность его получения искаженно. Например, мы с трудом можем почувствовать разницу между шансом выигрыша 1 из миллиона и 1 из 100 тысяч. Ценность денег для нас также выглядит нелинейно: например, разница между суммой в 1000 и 1100 руб. может выглядеть более существенной, чем разница между 10 000 и 10 100 руб. Это приводит к вопросу, какие области мозга напрямую задействованы в формировании этого искаженного восприятия и каким образом мозг интегрирует эту информацию для принятия каждого отдельного решения.

В исследовании Института когнитивных нейронаук ВШЭ обе эти проблемы удалось решить. Для экспериментов была выбрана дорсолатеральная префронтальная кора мозга, так как эта область играет важную роль в принятии рискованных решений. С помощью транскраниальной магнитной стимуляции возбудимость этой области мозга временно подавлялась, после чего испытуемому предлагалось ответить на ряд вопросов и выбрать лотерею с меньшим либо большим риском. Каждый участник исследования посещал лабораторию трижды. Два раза проводилась настоящая магнитная стимуляция либо правой, либо левой дорсолатеральной префронтальной коры, и один раз эксперимент проходил без стимуляции (испытуемый об этом не знал).

Анализ данных показал, что выбор участников после стимуляции мозга отличался от их выбора после плацебо-стимуляции. Временное снижение возбудимости левой дорсолатеральной префронтальной коры приводило к тому, что испытуемые вели себя менее рационально: они в меньшей степени ориентировались на средний выигрыш, который можно было получить в каждой из лотерей.

Применение математических методов показало, что это изменение обусловлено тем, что в результате магнитной стимуляции мозга восприятие вероятностей выигрыша становилось еще более искаженным. Например, испытуемые вели себя так, как если бы вероятность выигрыша 97% воспринималась как 100%, и, наоборот, вероятность выигрыша в 1% игнорировалась, как будто она равна нулю. При этом субъективная ценность денежного вознаграждения для них не изменилась.

Ксения Паниди, старший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ:

— За что отвечает префронтальная кора в мозге?

— Префронтальная кора — это большая область мозга, которая связана со множеством различных когнитивных функций. Различные части этой области участвуют во многих процессах, в частности, в когнитивном контроле других областей мозга, например, миндалины, отвечающей за сигнализирование об опасности, планировании действий, социальном взаимодействии, оценке последствий определенного поведения, кратковременной памяти, совершении выбора из доступных альтернатив и т. д.

— Почему ученые из Института когнитивных нейронаук ВШЭ выбрали для исследования именно дорсолатеральную префронтальную кору мозга?

— Дорсолатеральная префронтальная кора была выбрана потому, что во многих предыдущих исследованиях была показана ее связь с принятием решений в ситуации риска. Например, в некоторых исследованиях, где мозг испытуемых сканировался в процессе того, как они принимали решения рискнуть или нет, было обнаружено, что активность дорсолатеральной префронтальной коры ниже, если человек выбирает рискнуть (по сравнению с ее активностью в случае выбора безрисковой опции). Однако на основе таких исследований можно было судить только о корреляции между изменением активности в этой области мозга и выбором более рискованной альтернативы. Сама по себе корреляция еще не говорит о прямом участии этой области мозга в процессе принятия решений.

— Какие есть способы исследования механизма принятия решений?

— Способов исследования нейрональных механизмов принятия решений достаточно много. Есть способы, основанные на сканировании активности мозга в процессе выбора. В таких экспериментах, как правило, испытуемому предлагается простая задача на выбор из двух альтернатив — например, купить или не купить продукт по определенной цене, сыграть в лотерею или забрать меньшую, но заранее определенную сумму, получить некоторую сумму денег сейчас либо большую сумму, но позже. Пока человек выполняет такое задание, активность его мозга фиксируется с помощью одного из методов нейровизуализации, например, фМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография), ЭЭГ, МЭГ (магнитная энцефалография), fNIRS (функциональная ближняя инфракрасная спектроскопия). Далее на основе полученных данных определяется, какие области мозга более или, наоборот, менее активны в ситуации, когда человек делает тот или иной выбор.

Также есть методы, которые используют неинвазивную стимуляцию определенных областей мозга с помощью специальной магнитной катушки (ТМС), либо электродов (tDCS, tACS — методы электрической стимуляции прямым или переменным током). Эти методы позволяют увеличить или, наоборот, снизить возбудимость выбранного участка мозга на короткое время.

В таких экспериментах берутся две разные группы участников (или же одному и тому же участнику предлагается пройти эксперимент несколько раз). В первой группе проводится реальная стимуляция мозга, а во второй — плацебо (процесс почти полностью имитирует реальную стимуляцию, но самой стимуляции не происходит). Далее участники выполняют экспериментальную задачу, где необходимо делать выбор. Затем сравнивается выбор тех, кто проходил реальную стимуляцию, с теми, кто проходил плацебо.

— Как ученые ВШЭ проводили исследование? Что оно показало?

— Исследование проводилось с помощью метода транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). Каждый участник эксперимента приходил в лабораторию трижды. При каждом визите проводилась стимуляция правой, либо левой дорсолатеральной префронтальной коры, либо плацебо-стимуляция. После стимуляции участник выполнял задание, которое состояло из 96 вопросов. В каждой пробе ему предлагалось выбрать одну из двух лотерей, в которую он предпочел был сыграть. Одна из лотерей была более рискованной, другая — менее рискованной. Например, в одной лотерее вы можете выиграть 220 либо 50 руб. с вероятностью 50%. В другой лотерее вы можете выиграть 125 либо 100 руб. также с вероятностью 50%. Во втором случае максимальный выигрыш скромнее по сравнению с первым вариантом, но и минимальный возможный выигрыш при этом более привлекателен. Таким образом, первая лотерея предлагает более высокий средний выигрыш, но и несет более высокие риски по сравнению со второй. Если бы человек был полностью нейтрален к риску (не избегал, но и не стремился к нему), то он бы делал выбор лишь на основе среднего выигрыша и предпочел бы первый вариант. Однако большинство людей воспринимают денежные суммы и вероятности их получения искаженно. Например, из других исследований мы знаем, что разница между шансом получить выигрыш с вероятностью 1 из миллиона и 1 из 100 тысяч в нашем представлении отличаются не так существенно, как разница между 1% и 10%.

На основе полученных данных с помощью вычислительных методов моделировалось поведение участников в каждом из экспериментальных условий. В частности, измерялись такие показатели, как склонность к риску и то, насколько искаженно человек воспринимает вероятности исходов. Исследование показало, что ТМС, снижающее возбудимость левой дорсолатеральной коры, приводило к менее рациональному выбору. Другими словами, участники реже выбирали лотереи с более высоким средним выигрышем по сравнению с плацебо-стимуляцией, хотя количество более рискованных решений не изменилось. Результаты также показали, что это изменение поведения было связано с тем, что после стимуляции участники начинали более искаженно воспринимать вероятности получения денег в предложенных лотереях — занижать маленькие вероятности и завышать большие.

— Как можно использовать полученные данные в медицине?

— Потребуется еще много исследований, чтобы определить нейрональный механизм принятия рискованных решений. Применение результатов одного этого исследования в медицине вряд ли возможно, но в совокупности с другими исследованиями оно может помочь в понимании механизмов игромании и других видов рискованного поведения, а также может продвинуть сферу нейрореабилитации после инсульта.

Использованы материалы статьи.

Мария Грибова

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