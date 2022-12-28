В Таловском районе Воронежской области временно запретили использовать пиротехнику

С 31 декабря 2022 по 9 января 2023 года в Таловском районе Воронежской области ограничено «для организаций и граждан» использование пиротехнических изделий. Об этом у себя в соцсетях сообщил глава муниципалитете Виктор Бурдин по итогам заседания антитеррористической комиссии.

Господин Бурдин уточнил, что использовать можно только хлопушки и огоньки. «Надеемся на ваше понимание, уважаемые земляки», — написал глава района.

Накануне воронежский оперштаб запретил использование пиротехники в двух граничащих с Луганской народной республикой районах — Кантемировском и Россошанском, а также в прилегающем к Россошанскому Ольховатском районе. Это ограничение продлено «на период действия режима среднего уровня реагирования». Исключениями являются хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

О других новогодних ограничениях в макрорегионе читайте в специальном проекте «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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