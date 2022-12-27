В трех районах Воронежской области запретили использование фейерверков

Воронежский оперштаб принял решение запретить использование пиротехники в двух граничащих с Луганской народной республикой районах — Кантемировском и Россошанском, а также в прилегающем к Россошанскому Ольховатском районе. Об этом сообщили в правительстве региона.

Ограничение вводится «на период действия режима среднего уровня реагирования». Оно действует и для граждан, и для организаций. Исключения будут составлять хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

Ранее подобные ограничения были введены в Белгородской и Курской областях, граничащих с территорией Украины.

Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте