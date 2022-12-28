Нижегородец Кирилл Колобаев погиб на спецоперации на Украине

Мобилизованный Кирилл Колобаев погиб в ходе военной операции на Украине 19 декабря. Об этом сообщил его друг Александр Лащенкин, который тоже участвует в спецоперации. Информацию подтвердил глава городского округа Кулебаки Валерий Юрасов в Telegram-канале.

Александр Лащенкин с командой других молодых ребят отправились на спецоперацию в конце сентября. По пути на сборный пункт нижегородец рассказывал в соцсетях о проблемах с доставкой, а в ответ получил угрозы и оскорбления от начальника отдела культуры администрации Кулебак Светланы Новиковой и координатора местной ячейки ЛДПР Артема Веснина. Чиновницу уволили, действия однопартийца осудили нижегородские либерал-демократы.

Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. По данным Минобороны РФ, за семь месяцев потери России составили 5,9 тыс. К середине ноября на спецоперации погибли 128 нижегородцев, сообщали в минсоцполитики.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Елена Ковалева