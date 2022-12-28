Путин принял участие в запуске завода в Псковской области

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции подключился к церемонии запуска производства на заводе «Титан-Полимер», расположенном в Псковской области. Он выразил надежду, что завод внесет свой вклад в импортозамещение. Изначально глава государства должен был лично посетить мероприятие, однако поездка отменилась из-за погодных условий.

В ходе видеоконференции Владимир Путин подчеркнул, что государство продолжит поддерживать подобное производство. «Они нужны нам для динамичного развития экономики, увеличения выпуска собственной качественной продукции. Мы продолжим содействовать развитию современных, высокотехнологичных компаний по всей стране, будем создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов»,— сказал глава государства, его слова приводятся на сайте Кремля.

Владимир Путин заявил, что проектная мощность завода составляет около 72 тыс. тонн полимерной продукции в год. Продукция востребована в фармацевтике и других областях. По его словам, власти Псковской области планируют создание промышленного кластера из предприятий, в производстве которых будут использовать продукцию «Титан-Полимера». Президент поддержал эту инициативу.

«Такая кооперация, запуск производств позволит создать новые рабочие места, будет укреплять экономику и социальную сферу региона, придавать дополнительные стимулы малому и среднему бизнесу, занятому в смежных отраслях»,— сказал господин Путин.

Как сообщали в Кремле, в ходе встречи планируется выступление руководства «Титан-Полимера», а также вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова, который расскажет о развитии производства химической продукции.

«Титан-Полимер» специализируется на выпуске волокон, пленок и нетканых материалов. Работа завода осуществляется при поддержке Минпромторга.

Лусине Баласян