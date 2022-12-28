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Коммерсантъ FM
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Путин из-за непогоды отменил поездку в Псков

Поездка президента Владимира Путина в Псков, которая планировалась сегодня, 28 декабря, не состоится. Ее отменили из-за погодных условий, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. О том, что поездка вряд ли состоится, ранее написал корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин должен был посетить открытие завода «Титан-Полимер» в Псковской области. Господин Песков во время пресс-колла рассказал, что президент в режиме видеоконференции из Санкт-Петербурга примет участие в запуске предприятия. Во время видеоконференции, как ожидается,вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров расскажет о развитии производства химической продукции. Кроме того, выступит руководство «Титан-Полимера».

Последней поездкой Владимира Путина в этом году было посещение неформального саммита лидеров стран СНГ в Петербурге.

Подробности — в материале «Ъ» «На фоне Русского снимается семейство».

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