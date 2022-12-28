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Коммерсантъ FM
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Умер бывший гендиректор Центра им. Хруничева Владимир Нестеров

В возрасте 73 лет умер бывший гендиректор Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. Хруничева Владимир Нестеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ГКНПЦ. Владимир Нестеров вел проект создания ракеты-носителя «Ангара».

Владимир Нестеров

Владимир Нестеров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Владимир Нестеров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Информацию о кончине Владимира Евгеньевича подтверждаем»,— сказали в пресс-службе. О дате и месте прощания пока не сообщается.

Владимир Нестеров был назначен гендиректором ГКНПЦ 25 ноября 2005 года. 15 августа 2012 года подал заявление об отставке с поста гендиректора и перешел на должность первого заместителя гендиректора, курируя производство ракеты-носителя «Ангара». 30 декабря 2014 года завершил работу над «Ангарой» и уволился из ГКНПЦ им. Хруничева. Владимир Нестеров награжден орденом «Красной Звезды», орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и многими медалями.

«Ангара» — семейство российских унифицированных ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители от легкого до тяжелого классов. «Ангара» имеет модульную конструкцию.

В начале 2021 года Генеральная прокуратура повторно утвердила обвинительное заключение в отношении Владимира Нестерова, главбуха предприятия Михаила Якушина и генерального директора ЗАО «Экоправо» Дмитрия Дьяконова. Все фигуранты обвинялись в мошенничестве, растрате и злоупотреблении полномочиями при оказании юридических, консультационных и аудиторских услуг ГКНПЦ, вменяемый им ущерб составил 120 млн руб.

Мария Федотова

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