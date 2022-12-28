МИД России объявил литовского дипломата персоной нон грата

В МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы в России Юргиту Цибулскиене, сообщили в пресс-службе российского ведомства. Ей выразили протест из-за высылки одного сотрудника посольства России в Вильнюсе. Также МИД России объявил одного литовского дипломата персоной нон грата в ответ на действия Литвы.

В МИДе дополнили, что литовский дипломат должен покинуть Россию в течение пяти дней. Других подробностей в МИДе не привели.

1 декабря Литва объявила персоной нон грата российского дипломата. В МИД Литвы пояснили, что решение принято из-за его деятельности, «несовместимой с дипломатическим статусом».

Олеся Павленко