ЦБ Украины оценил безработицу в стране более чем в 30%

Национальный банк Украины (НБУ) представил декабрьский отчет о финансовой стабильности страны. Согласно документу, уровень безработицы на Украине превышает 30%. По прогнозам НБУ от 28 января этого года, в 2022 году уровень безработицы должен был снизиться до 9,1%.

Текущий уровень безработицы превышает 30%, приводит Telegram-канал издания «Страна.ua» выдержку из отчета НБУ. Опросы Нацбанка показывают, что большинство компаний не планируют менять численность персонала в 2023 году. Треть предприятий допускает дальнейшие сокращения работников, и продолжительные отключения электроэнергии могут ухудшить их ожидания.

По прогнозам НБУ от января, предполагалось, что в 2022 году уровень безработицы снизится до 9,1%, а в 2023 году — до 8,9%. Об этом НБУ сообщал в своем Telegram-канале. «Ситуация на рынке труда будет улучшаться благодаря дальнейшему восстановлению экономики. Однако через имеющиеся несоответствия между спросом и предложением рабочей силы в разрезе профессий и квалификационных навыков, а также влияние карантинных ограничений это будет происходить медленно»,— говорилось в сообщении.

Тем временем Международная организация труда (МОТ) прогнозирует, что по итогам этого года рынок труда Украины может потерять только около 15,5% своих рабочих мест, что почти в два раза меньше сокращения, спрогнозированного в конце февраля. В апреле 2022 года МОТ сделала первый прогноз по потерям занятости на Украине — тогда аналитики предсказывали сокращение числа рабочих мест в стране на 4,8 млн, или почти на треть.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Украинская безработица готовится к отступлению».

Мария Федотова