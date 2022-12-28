РСПП предложил установить мораторий на рост ставок аренды госземли

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил не повышать стоимость аренды земельных участков, находящихся в госсобственности, при увеличении ее кадастровой стоимости в 2023 году. Соответствующее предложение содержится в письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову от 19 декабря, есть в распоряжении РБК.

Ставка аренды земли, которую компания арендует у государства, может определяться как исходя из кадастровой стоимости, так и по другим показателям. Например, ставка может быть установлена в результате торгов. От кадастровой стоимости зависит не только ставка аренды государственной земли, но и налог, который нужно платить собственникам участков. На рост налоговой базы в отношении земельных участков в следующем году уже фактически установлен мораторий, напоминает господин Шохин и предлагает в случае повышения кадастровой стоимости земли производить расчет арендной платы на основе той кадастровой стоимости, которая действовала по состоянию на 1 января 2022 года.

Пересмотр кадастровой стоимости земли происходит каждые два-три года в каждом регионе по отдельности. Точных данных о том, сколько процентов арендаторов сейчас платят арендную плату за государственные участки исходя из кадастровой стоимости, нет, пояснил изданию адвокат Forward Legal Роман Гусак.

«Для многих производственных компаний увеличение размера арендных платежей означает значительный рост финансовой нагрузки, что в сегодняшних условиях ставит под угрозу их дальнейшее функционирование»,— отмечает в письме президент РСПП.

Подробнее о ситуации с арендой госучастков читайте в публикации «Ъ» «Земля и норма».

Мария Федотова