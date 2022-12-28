Индекс промпроизводства в Свердловской области снизился на 1,5%

В Свердловской области индекс промышленного производства в январе-ноябре 2022 года составил 98,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщил Свердловскстат. В обрабатывающих производствах снижение составило 1,9%, в добыче полезных ископаемых — 0,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Наибольшее снижение индекса производства наблюдалось в полиграфической деятельности и копировании носителей информации (на 35,4%), производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 31%. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий упало на 19,8%, одежды — на 17,9%, бумаги и бумажных изделий — на 13,4%.

Наибольший рост в 15,1% показала деятельность по ремонту и монтажу машин и оборудования. В производстве машин и оборудования рост составил 7,1%, прочих транспортных средств и оборудования — 1,9%, готовых металлических изделий —1,3%.

Напомним, смена геоэкономической ситуации сильно отразилась на экспортно ориентированной экономике Свердловской области — большинство из отраслей пока не достигли прошлогодних показателей. Несмотря на это, уральский бизнес настроен оптимистично: продолжает инвестировать в свои производства, наращивая мощности и объемы выпускаемой продукции.

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Диана Сунагатуллина