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Коммерсантъ FM
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Путин подписал закон об особенностях налогообложения в новых регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий правительству в 2023 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие особенности налогообложения в Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР.

Речь идет о порядке постановки организаций и физлиц на учет в налоговых органах, порядке перехода налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность на новых территориях, на специальные налоговые режимы.

Правительство будет определять особый порядок признания жителей Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР налоговыми резидентами РФ, устанавливать условия начала применения и порядок введения региональных и местных налогов на новых территориях.

Также закон обязывает организации и индивидуальных предпринимателей в этих регионах начать применять контрольно-кассовую технику в расчетах.

Согласно документу новые регионы смогут своими законами в 2023–2024 годах снижать до 0% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков ставки налога при упрощенной или патентной системе налогообложения. Право устанавливать пониженные ставки по упрощенной и патентной системе, которое сейчас имеют ДНР и ЛНР, распространяется на Запорожскую и Херсонскую области.

21 ноября Владимир Путин подписал закон, разрешающий жителям новых регионов беспошлинно оформить российские документы, включая паспорт и водительские права. Законом также определяются особенности исчисления и уплаты акцизов, исчисления НДС, налогового учета по налогу на прибыль организаций, уплаты госпошлин.

Дарья Эрозбек

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