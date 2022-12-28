Индекс «Оливье» в Удмуртии снизился за несколько дней до Нового года

В Удмуртии индекс «Оливье» за несколько дней до Нового года изменился и стал на 3,8% ниже к аналогичному периоду прошлого года. Об этом в Telegram рассказал министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В настоящее время стоимость салата составляет 304,16 руб., годом ранее — 316,07 руб. Среди ингредиентов наибольше снижение стоимости в сравнении с 2021 годом отмечается у картофеля — 31,54%, моркови — 19,8%, куриных яиц — 15,3%.

Отмечается, что в список для мониторинга входят консервированные огурцы, чья стоимость составила 49,40 руб. за 400 г, зеленый горошек — 35,13 руб. (380 г), морковь — 5,71 руб. (200 г), куриные яйца — 28,12 руб. за четыре штуки, вареная колбаса — 129,41 руб. (300 г), майонез — 39,98 руб. (200 г), лук репчатый — 2,60 руб. (100 гр.), картофель — 14,08 руб. (500 г).

Напомним, ранее Удмуртстат сообщал, что индекс салата за год составил 9%. Приготовление блюда оценили в 417 руб.