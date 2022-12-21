Индекс «Оливье» в Удмуртии за год составил 9%

По данным Удмуртстата, индекс салата «Оливье» в Удмуртии за год составил 9%. Приготовление этого традиционного для новогоднего стола блюда обойдется в 417 руб. с учетом цен на ингредиенты в ноябре. При расчете Удмуртстат использовал следующий рецепт: 400 г консервированных огурцов, 380 г зеленого горошка, 400 г картофеля, 200 г моркови, 4 куриных яйца, 400 г вареной колбасы, 200 г майонеза, 100 г репчатого лука.

Салат «Сельдь под шубой» за год подорожал на 5%. Его приготовление обойдется в 205 руб. Сумму рассчитывали по рецепту: 200 г моркови, 300 г свеклы, 400 г картофеля, два куриных яйца, 300 г майонез, 100 г репчатый лук, 350 г филе соленой сельди.

Больше всего за год из этих ингредиентов подорожали майонез — на 18%, консервированные овощи, филе сельди соленой — на 16%, колбаса вареная — на 10%. Снизилась стоимость свеклы столовой на 36%, картофеля — на 33%, моркови — на 27%.

Среди регионов ПФО самый дорогой набор продуктов для салата «Оливье» зафиксировали в Пермском крае (456 руб.), а самая наименьшая его стоимость — в Мордовии (377 руб.). Салат «Сельдь под шубой» дороже выходит в Самарской области (218 руб.), дешевле — в Мордовии (177 руб.).