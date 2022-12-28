Уволен глава управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников

После инспекционного объезда объектов образования города Белгорода, которые в этом году находились на капремонте, губернатор Вячеслав Гладков уволил начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» Алексея Сошникова. Об этом господин Гладков сообщил в своих соцсетях.

По словам главы региона, три детсада №№41, 12 и 1 и Центр дополнительного образования №1 должны были быть сданы к 31 декабря, но «не готовы». «Фактически на каждом объекте есть недочеты. Благоустройство территории выполнено не полностью: где-то не стоят МАФы, где-то асфальта нет, а где-то страшные заборы и отсутствие клумб», — написал Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что «в лучшем случае, если повезет с погодой», работы будут завершены в апреле–мае. «В самом начале предупреждал подрядчиков, что главное — все процессы запараллелить, чтобы успеть в срок. В итоге все сделали по-своему. И просто повезло, что в Белгороде дистант. А если нет? Куда бы заходили дети в январе?!», — возмутился господин Гладков.

У него также появились вопросы к бывшему мэру Белгорода Антону Иванову. В процессе объезда выяснилось, что контракты на закупку мягкого инвентаря не заключены в этом году и только планировались в 2023 году: «Это значит дети должны были зайти в детские сады без подушек, одеял, матрасов и ковров». Господин Иванов сообщил губернатору, что мэрия «и не готовилась запускать детские сады в этом году». «С вашей точки зрения это глупость или саботаж?», — поинтересовался Вячеслав Гладков.

В начале этой недели губернатор выгнал с совещания за обман замглавы регионального минстроя Владимира Губарева. Чиновник не смог объяснить причины срыва сроков строительства нескольких важных социальных объектов и не рассказал о проблемных проектах. «У меня есть большие сомнения в вашей компетенции как специалиста, а вы еще пытаетесь обмануть губернатора. Обманывать нельзя, мне такие работники не нужны», — заявил Вячеслав Гладков. В конце ноября глав региона также грозил «казнью через отрубание головы» министру строительства Оксане Козлитиной, если к концу года не будут сданы некоторые объекты.

О претензиях силовиков к бывшему строительному вице-губернатору Евгению Глаголеву читайте в материале «Ъ» «Белгородское чудо кончилось в СИЗО».

Александр Прытков

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