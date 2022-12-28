Крупнейшие британские компании потратили рекордную сумму на обратный выкуп своих акций

По данным инвестплатформы AJ Bell, на которую ссылается The Times, в текущем году крупнейшие британские компании, входящие в индекс FTSE 100, установили абсолютный рекорд по обратному выкупу своих акций с рынка (байбэк). Сообщается, что компании потратили на это £55,2 млрд, заметно превысив предыдущий рекорд по байбэкам, установленный в 2018 году,— £34 млрд.

Аналитики отмечают, что руководство компаний направило столь существенный объем средств на выкуп акций в условиях общего снижения фондового рынка. Одним из крупнейших байбэков нынешнего года в Британии стал выкуп акций табачной компанией British American Tobacco на сумму £3,2 млрд.

Выкупая с рынка подешевевшие акции, компании таким образом поддерживают не только котировки, но и своих акционеров, пострадавших от ситуации на рынках. Кроме того, многие аналитики считают, что в условиях снижения рынков компаниям выгоднее пускать средства не на новые инвестиции и капиталовложения, что при росте неопределенности может нести риски, а на выкуп своих акций и поддержку акционеров. Как отмечает AJ Bell, компании могут при необходимости вернуть потраченные на байбэки средства, снова продав акции на рынке. Если же это произойдет на фоне стабилизации рынка и роста котировок, то компании могут неплохо заработать на продаже своих акций.

Евгений Хвостик