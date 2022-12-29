Продажа объектов ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион с возможным понижением начальной цены продажи в электронной форме по продаже нежилого здания площадью 174,1 кв.м по адресу: Правобережный, г. Беслан, пер. Лермонтова, 26 и земельного участка площадью 501 кв.м (кадастровый номер 15:03:0011324:2), расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, р-н Правобережный, г. Беслан, пер. Лермонтовский, 26.



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Начальная цена продажи Объектов на Аукционе составляет 1 681 000 рублей (с учетом НДС), в том числе стоимость земельного участка в размере 925 000 рублей (НДС не облагается). Величина повышения/понижения начальной цены продажи Объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 84 050 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (www.property.rzd.ru).

Дополнительную информацию об Объектах, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: (863) 259-00-10.

Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"