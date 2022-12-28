Глава экономической полиции Петербурга Лобанов подал в отставку

Глава управления экономического безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД генерал-майор Михаил Лобанов написал рапорт об отставке. Он был переведен из Москвы год назад и возвращается в столицу, пишет «Фонтанка».

Рапорт об отставке господин Лобанов подписал «несколько дней назад». В ближайшее время он может занять должность начальника УМВД Центрального округа Москвы. В то же время в пресс-службе регионального главка МВД о кадровых перестановках не сообщали.

Михаила Лобанова назначили руководить экономической полицией Санкт-Петербурга и Ленобласти в начале 2022 года. До этого занимал пост начальника УЭБиПК столичного ГУ МВД.

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