Минобрнауки уточнило условия признания украинских дипломов об образовании

Украинские дипломы об образовании будут признаваться, если абитуриент приехал в Россию для обучения до 20 декабря 2022 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

«Дипломы об образовании, полученные до прекращения действия соглашения, будут признаны. Если граждане прибыли в Россию для обучения до 20 декабря 2022 года, то полученные ими дипломы об образовании будут впоследствии также признаны на основании этого соглашения»,— сообщили в ведомстве.

Украина денонсировала соглашение с Россией о признании документов об образовании в марте 2022 года. 20 декабря МИД России сообщил о прекращении действия этого соглашения.

По данным ООН, с 24 февраля к октябрю в Россию въехали 2,86 млн беженцев с Украины. Также до военного конфликта в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые включили в состав России в сентябре, суммарно проживали 5,2 млн человек, после начала военных действий многие из них уехали в Россию, на Украину и в страны ЕС.

Олеся Павленко