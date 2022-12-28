«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения новогодней столицы Сибири

Компания «Россети Тюмень» направила порядка 9 млн рублей на плановый ремонт и техобслуживание высоковольтных подстанций и ЛЭП в Югре. Энергообъекты обеспечивают электроэнергией более 100 тысяч жителей и гостей Ханты-Мансийска – города, в 2021 году получившего статус новогодней столицы Сибири.



Плановые работы охватили семь энергообъектов – три ЛЭП и четыре питающих центра, расположенные в самом Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе. На ЛЭП специалисты «Россети Тюмень» провели замену 568 изоляторов и 100 гасителей вибрации, выполнили тепловизионный контроль 37 соединений и установили порядка 270 птицезащитных устройств. Также энергетики усилили контур заземления 35 опор воздушной линии 110 кВ «Фоминская – Югра» и переставили опору ВЛ 110 кВ «Снежная – Фоминская» на новый фундамент.

В ходе работ на ПС 110 кВ «АБЗ», «Пойма» и «Ханты-Мансийская», а также подстанции 220 кВ «Югра» выполнен текущий ремонт 8 силовых трансформаторов и проведено техобслуживание 48 выключателей и 12 разъединителей. Кроме того, энергетики проверили функционирование свыше 200 комплектов оборудования релейной защиты и автоматики.

Благодаря проведенным работам все новогодние площадки Ханты-Мансийска, в том числе единственная в России «Резиденция Ёлки», будут обеспечены надежным и качественным электроснабжением.