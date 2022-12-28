Липецкая прокуратура хочет взыскать почти 8 млн рублей за свалку в селе Косыревка

Суд рассмотрит дело о взыскании с ООО «Горизонт» более 7,7 млн руб. компенсации ущерба, причиненного в результате загрязнения плодородным почвам липецкого села Косыревка. Об этом рассказали в прокуратуре.

Ведомство и региональное управление экологии и природных ресурсов провело проверку соблюдения экологического законодательства при обращения с отходами производства и потребления и выявило, что «Горизонт» сбрасывал отходы на земельный участок в селе. Площадь свалки составила 2,4 га.

На основании акта прокурорского реагирования «Горизонт» был оштрафован на 30 тыс. руб. Одновременно с этим в суд поступил иск о взыскании 7,7 млн руб.

О споре липецкого водоканала с Росприроднадзором за ущерб рекам Дон и Усмань на 210 млн рублей читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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