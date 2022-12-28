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Коммерсантъ FM
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iPhone 14 подорожал в России за неделю на 24%

В России в последнюю неделю декабря по сравнению с предыдущей неделей iPhone 14 Pro Max на 256 Гб подорожал на 24% (до 133 903 руб.), Samsung Galaxy S22 Ultra на 256 Гб — на 9% (до 72 163 руб.), Xiaomi Redmi Note 10 Pro на 8/128 Гб — на 7% (до 17 237 руб.). Об этом сообщил глава отдела маркетинга и аналитики Price.ru Денис Логанов.

В разговоре с «РИА Новости» господин Логанов заявил, что цены на некоторые модели опустились осенью-зимой после выхода новых флагманов. При этом средние цены на самые актуальные модели смартфонов в конце декабря начали подниматься.

Динамику цен на топовые модели смартфонов специалист разделил на три сезона: весна, лето и предновогодний период. Первый крупный скачок цен был зафиксирован в феврале. За неделю с 20 по 27 февраля 2022 года средняя цена iPhone 13 Pro Max на 256 Гб выросла на 7%, до 115 593 руб. Samsung Galaxy A52 256Gb и Xiaomi Redmi Note 10 Pro подорожали лишь на 2% и 3% соответственно.

В марте стоимость Samsung Galaxy A52 увеличилась на 43%, iPhone 13 Pro Max — на 37%, Xiaomi Redmi Note 10S — на 27%. По словам Логанова, подорожание было связано с укреплением курса рубля, падением спроса и летним сезоном.

По данным МТС, в январе—ноябре продажи смартфонов в России упали год к году на 19% в штуках и на 22% в деньгах. Всего за одиннадцать месяцев было продано около 21 млн устройств на 477 млрд руб., средний чек составил 22 тыс. руб., что на 3% ниже прошлогоднего результата. По итогам третьего квартала продажи смартфонов год к году падали на 30% в абсолютном выражении и на 43% — в денежном. Лидерство в денежном выражении сохраняет Apple.

Подробнее о спросе на смартфоны читайте в материале «Ъ FM» «Параллельный лидер».

Дарья Эрозбек

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