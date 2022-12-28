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обновлено 12:40

Три остановки в Ижевске получили новое название

В столице Удмуртии официально переименовали три остановки общественного транспорта. Соответствующий документ, опубликованный на сайте муниципалитета, подписала врио глава Ижевска Вера Решетникова.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В частности, трамвайную остановку «Ул. Халтурина, Санаторий "Строитель"» на улице Ленина переименовали в «Ул. Халтурина – Реабилитационный центр "Адели"». Автобусная остановка «ЭК ЭНКО» на ул. Спортивной теперь будет называться «Завод ЭнергоТехСервис».

Кроме того, официально переименована остановка автобусов и троллейбусов «Ул. Красноармейская» на ул. Советской в «Национальная библиотека Удмуртской Республики».

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