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обновлено 16:07

Мемориальную доску в честь литературного критика Зои Богомоловой установят в Ижевске

В столице Удмуртии планируют установить мемориальную доску литературоведу Зое Богомоловой на фасаде дома № 21а по ул. Советская, где проживала писательница. Соответствующую инициативу Союза писателей республики поддержала городская Комиссия по переименованию. Установку памятного знака приурочат к 100-летней годовщине со дня рождения литературоведа, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, Зоя Богомолова была членом Союза писателей России и Союза журналистов РФ. На протяжении четырех десятилетий популяризировала и пропагандировала творчество писателей, художников и композиторов Удмуртии, а также выступала в средствах массовой информации.

Также Комиссия поддержала переименование остановки общественного транспорта «Улица Красноармейская» в «Национальная библиотека Удмуртии». В микрорайоне Чекерил Ленинского района появится улица Загорская.

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