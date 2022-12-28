В Магнитогорске возбудили дело по факту смерти мальчика на пешеходном переходе

Полиция Магнитогорска возбудила уголовное дело по факту смертельного наезда легкового автомобиля на школьника на пешеходном переходе. Расследование будет контролировать прокуратура Ленинского района города, сообщает региональное надзорное ведомство.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как сообщал «Ъ-Южный Урал», трагедия произошла около 8 часов 27 декабря на улице Локомотивная. 29-летний житель Агаповского района за рулем автомобиля SMA 7161 совершил наезд на девятилетнего мальчика, который переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.

Жители магнитогороского поселка Новосеверный, несколько лет безуспешно добивались установки светофора на этом переходе. После смерти школьника в группе «А.Л. Текслер, помоги» в социальной сети «ВКонтакте» появилось несколько сообщений горожан, негодующих по поводу бездействия местных властей, которое привело к трагедии. Под одним из постов администрация Магнитогорска сообщает, что принято решение установить светофор. «Данный нерегулируемый пешеходный переход организован в соответствии с нормативными требованиями. Однако, в связи со случившимся, администрацией города совместно с ГИБДД Магнитогорска разрабатываются мероприятия по дополнительным мерам по обеспечению безопасности дорожного движения по данному адресу. Принято решение об установке светофорного объекта с кнопкой вызова на данном пешеходном переходе»,– говорится в сообщении. Также к стационарной линии наружного освещения планируется добавить стойки с индикатором для привлечения внимания водителей к пешеходному перехожу с дополнительным светильником.