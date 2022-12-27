Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Магнитогорске школьника насмерть сбили на пешеходном переходе

Водитель легкового автомобиля насмерть сбил девятилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе в Магнитогорске. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

ДТП произошло сегодня около 8 часов утра на улице Локомотивной. 29-летний водитель легкового автомобиля SMA-7161 совершил наезд на школьника, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспорта. В результате мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. По данным ГИБДД, пешеходный переход не оборудован искусственной неровностью.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД РФ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным магнитогорских СМИ, жители поселка Новосеверный уже несколько лет добиваются установки светофора на этом пешеходном переходе.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...