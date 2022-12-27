В Магнитогорске школьника насмерть сбили на пешеходном переходе

Водитель легкового автомобиля насмерть сбил девятилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе в Магнитогорске. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

ДТП произошло сегодня около 8 часов утра на улице Локомотивной. 29-летний водитель легкового автомобиля SMA-7161 совершил наезд на школьника, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспорта. В результате мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. По данным ГИБДД, пешеходный переход не оборудован искусственной неровностью.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД РФ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным магнитогорских СМИ, жители поселка Новосеверный уже несколько лет добиваются установки светофора на этом пешеходном переходе.