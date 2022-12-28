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Коммерсантъ FM
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Аналитики RAND: США могут нанести удар по России в случае эскалации

Американская исследовательская корпорация RAND опубликовала доклад (pdf) о стратегии на случай нанесения удара со стороны России. Уточняется, что речь идет об «ограниченной атаке», предполагающей разовый удар по изолированной военной цели или более масштабный удар «по многочисленным гражданским и военным объектам США или их союзников в Европе или космосе».

В докладе отмечается, что США до сих пор руководствовалась целью «избежать войны между НАТО и Россией», и даже ограниченная атака со стороны России этой цели не отменяет. Исследователи рассматривают четыре сценария развития ситуации:

  • Россия нанесет ракетный удар по складу или аэродрому в Польше без человеческих жертв, в ответ предлагается применить некинетические (невоенные) меры, например кибератаку;
  • на целенаправленное уничтожение спутника США в космосе также предлагается ответить невоенными мерами;
  • Россия нанесет удары по трем авиабазам в Польше и Румынии, с которых поставляют оружие на Украину, что приводит к гибели в том числе гражданского населения, — эксперты считают, что возможен как некинетический, так и военный ответ, при этом они советуют избегать ударов по центрам командования и военным базам;
  • атака России на шесть военных баз США в Европе, в том числе на немецкую базу Рамштайн и порт в Роттердаме, — в этом случае в RAND предлагают нанести удар по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям под тем предлогом, что в США считают их украинскими.

15 ноября в польской деревне Пшеводув упала ракета, погибли два человека. Президент страны Анджей Дуда называл падение ракеты несчастным случаем. Минобороны России утверждало, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносило. Украинские власти свою причастность к инциденту также отвергают.

Подробнее об инциденте читайте в публикации «Ъ» «Хлебаный стыд».

Лаура Кеффер

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