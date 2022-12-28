Средняя зарплата курьеров в Екатеринбурге достигла 82 тыс. рублей

В Екатеринбурге самую высокую зарплату предлагают курьерам, сообщил сервис Работа.ру. Средний доход такого специалиста находится на уровне 82 тыс. руб. Екатеринбург вместе с Казанью занимает третье место по уровню зарплаты курьеров в России. Самые высокие средние оклады зафиксированы в Ростове-на-Дону (83,9 тыс. руб.) и Уфе (83,4 тыс. руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Согласно исследованию, востребованными специалистами в этом году также были продавцы. В Екатеринбурге их средний оклад в 2022 году составил 38 тыс. руб. Самую высокую среднюю зарплату им готовы платить в Москве и Санкт-Петербурге — 49 тыс. руб.

Напомним, в Свердловской области среднемесячная заработная плата в октябре составила 55,6 тыс. руб., что на 16% выше показателей сентября 2021 года. Наибольшая зарплата выявлена у специалистов в области научных исследований и разработки, которые стали получать зарплату на 22,5% больше, чем год назад — 91,6 тыс. руб.

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Диана Сунагатуллина