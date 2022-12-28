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Коммерсантъ FM
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Свердловчанину дали пожизненное за убийство женщины и ее сыновей

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима 39-летнего жителя Кировграда Виталия Насртдинова. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что ему инкриминировали шесть уголовных статей, включая убийство с особой жестокостью, действия сексуального характера и поджог имущества.

С 2018 года за свердловчанином был установлен административный надзор, в том числе с запретом пребывания вне места жительства ночью, который он систематически нарушал. В 2021 году за месяц до преступления Виталий Насртдинов познакомился с потерпевшей на автомойке, где он работал. Между ними завязалась дружба, и женщина даже помогла ему найти съемную квартиру, когда мужчину выгнала из дома сожительница.

В ночь на 22 сентября 2021 года Виталий Насртдинов находился в гостях в квартире у знакомой, в которой она проживала вместе с двумя четырехлетними сыновьями-близнецами. Детям он принес сладости, а для женщины спиртное, которое они вместе распили. В ходе пьяной ссоры мужчина избил свою знакомую, а затем начал душить, пока та не потеряла сознание.

Решив, что женщина умерла, он взял нож и зарезал ее детей. Затем мужчина увидел, что потерпевшая в сознании, затащил ее в ванну и изнасиловал, а потом нанес несколько ударов ножом и задушил. Из квартиры Насртдинов похитил кольца, цепочку, кулон, пару сережек, а также смартфон. Квартиру он поджог. Ущерб имуществу оценили в размере более 500 тыс. руб.

На месте преступления работал начальник свердловского главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков, а расследование дела контролировал глава СКР Александр Бастрыкин. Насртдинов сознался в преступлении и рассказал следователям о деталях происшедшего.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сказал, что свердловчанин ранее был дважды судим за грабеж, а также за убийство, хищение транспорта и вымогательство. В последний раз он освободился из исправительной колонии №47 Каменска-Уральского в июле 2017 года.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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