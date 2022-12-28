Курьеры считают доходы

Пеший курьер в Москве в предновогоднюю неделю может заработать до 10 тыс. руб. за день. Как выяснил “Ъ FM”, в декабре маркетплейсы и сервисы доставки повысили курьерские вознаграждения и ввели систему бонусов. Дефицита кадров, как уверяют участники рынка, нет. Так что все посылки обещают доставить вовремя. Как формируется оплата курьеров? Какие чаевые они получают? И за что их могут оштрафовать? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Услуги пешего курьера в предновогоднюю неделю стоят от 300 руб. до 500 руб. за посылку. За срочную доставку в Москве берут от 600 руб. до 3 тыс. руб. Такие расценки предлагают частники в интернете. Главное — вовремя доставить! Но это не так просто, делится частный курьер Виталий: «Работа очень тяжелая, а плата за нее низкая. За день заработать можно всего 2 тыс. руб. Лучше иметь квалифицированную специальность».

Но если послушать представителей компаний, то курьеры зарабатывают совсем другие деньги. Как выяснил “Ъ FM”, приложением Dostavista, к примеру, пользуется порядка 10 тыс. человек ежедневно. Чем тяжелее посылка и дальше ехать, тем выше оплата. В среднем курьеры получают 4-6 тыс. руб. в день, в предновогодние дни — до 8 тыс. руб., говорит руководителя отдела маркетинга сервиса Dostavista Ирина Кожина: «В сезон повышенного спроса мы учитываем дополнительный коэффициент, чтобы курьеры активнее выполняли заказы. Еженедельно собирается статистка дохода топ-курьеров. Максимальный гонорар пешего доставщика — более 40 тыс. руб. в неделю. Автокурьера — 44 тыс. руб. Курьера на грузовом авто — 100 тыс. руб.».

В декабре на курьеров идет охота, и каждая компания привлекает сотрудников дополнительными бонусами. Дефицита кадров в сфере доставки нет, уверяет руководитель пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев: «Мы постоянно индексируем доходы всех наших сотрудников и исполнителей. Зарплата курьеров Wildberries за 2022 год выросла на 30%. Сейчас она составляет в среднем около 120 тыс. руб. в месяц на руки».

Но чтобы зарабатывать такие деньги, нужно и бегать весь день. А с учетом декабрьской погоды, это непросто. Из-за повышенного спроса на доставку, Ozon увеличил число курьеров на 2 тыс. человек. Сейчас с маркетплейсом сотрудничают 7 тыс. самозанятых, сообщила представитель пресс-службы Анастасия Гаецкая: «В ноябре и в декабре начинается сезон больших распродаж, и зарплаты доставщиков обычно растут.

Мы ввели доплаты в размере 15% за каждый заказ. Эта мера поддержки будет действовать до конца 2022 года. С учетом доплаты, доход курьеров в Москве может доходить до 5 тыс. руб. в день. Большинство клиентов предпочитает оставлять чаевые через приложение, курьеры получают эти чаевые еженедельно и отдельной выплатой».

Зарплата курьера «Яндекс. Еды» состоит из фиксированной суммы, плюс оплата за пройденные километры с учетом повышенного коэффициента. В среднем курьер в Москве зарабатывает 350—450 руб. в час, говорит официальный представитель сервиса Александра Метелева: «В среднем в Москве курьер зарабатывает 75 тыс. руб. в месяц. Учитывая большое количество заказов, их доход может достигать и 160 тыс. руб.

В декабре мы также вводим дополнительные бонусы для доставщиков, чтобы поддержать их в период, когда заказов особенно много. В 2022 году на такие бонусы выделено 70 млн руб. Курьеры также получают в полном объеме все чаевые от клиента. А в праздники мы удвоим их за свой счет».

Несмотря на дополнительные бонусы, недовольные все же есть. В декабре около 600 доставщиков «Яндекс.Еды» объявили пятидневную забастовку. Профсоюз «Курьер» обвинил сервис в низких зарплатах и высоких штрафах. В самой компании эту информацию не подтвердили.

По данным источников “Ъ FM”, система наказания есть у всех сервисов. В среднем за непунктуальность с курьера могут удержать 400 руб. с заказа, а это зачастую равно оплате. И пока долг не погашен, доступ к заказам закрыт. С чаевыми тоже интересная ситуация: сервисы доставки уверяют, что полностью их возвращают. В ноябре, как выяснил “Ъ FM”, курьерам Dostavista клиенты перечислили почти 430 тыс. руб. в качестве вознаграждения. Но чтобы вывести деньги с партнерского сервиса, нужно заплатить комиссию — от 5% до 7% в зависимости от карты банка.

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