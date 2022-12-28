Строительство платного моста в Новосибирске подорожало до 44,7 млрд рублей

Общая стоимость строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске, которое в рамках концессии ведет группа «Вис», увеличилась до 44,7 млрд руб. (без НДС). Это на 7,6 млрд руб. превышает первоначальный план вложений в проект.

«Была проведена повторная экспертиза, где были представлены подтверждающие документы об удорожании. Оно компенсируется за счет федерального бюджета в размере 7,3 млрд руб., и 298 млн руб. своих собственных средств вкладывает концессионер»,– сообщил в среду журналистам министр Анатолий Костылевский.

По его словам, на сроках ввода объекта рост стоимости не отразится. Мост должен быть сдан до конца 2023 года.

Концессию сроком на 25 лет на строительство и эксплуатацию платного моста через реку Обь власти региона подписали в 2017 году с ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в группу «Вис»). Общая стоимость объекта составляла 37,1 млрд руб. (43,5 млрд руб. с НДС), из которых 26,2 млрд руб. – средства федерального бюджета.

Дарья Решетникова