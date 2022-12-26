Правительство РФ направит на строительство новосибирского моста дополнительно 7,3 млрд рублей

Новосибирская область получит дополнительно 7,3 млрд руб. на достройку четвертого автомобильного моста через Обь в Новосибирске. Средства должны быть выделены региону до конца 2022 года, следует из сообщения правительства России.

Всего федеральное правительство направило регионам дополнительно на развитие дорожной инфраструктуры 10,4 млрд руб. Таким образом, на новосибирский проект пойдет большая часть этой суммы.

«Рассчитываем, что принятое решение позволит завершить работы без сбоев, в намеченные сроки. А появление нового моста поможет разгрузить движение в городе, сделает его для людей более комфортным и безопасным»,– процитировал премьер-министра Михаила Мишустина, который 26 декабря провел совещание со своими заместителями, сайт кабмина.

По данным правительства Новосибирской области, строительство моста будет закончено в 2023 году. К настоящему времени завершены, в частности, монтаж металлоконструкций пролетных строений и устройств проезжей части в русловой части моста.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», 25-летнюю концессию на строительство и эксплуатацию моста власти региона подписали в 2017 году с ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в группу «Вис»). Строительство моста реализуется с участием средств федерального и регионального бюджетов. В конце марта 2021 года сообщалось, что общие вложения в проект моста составят 43,5 млрд руб.

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Валерий Лавский