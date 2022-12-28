Рыбинского маньяка приговорили к пожизненному

Сегодня, 28 декабря, Ярославский областной суд признал виновным Виталия Молчанова в изнасиловании и убийстве с особой жестокостью двух несовершеннолетних девочек в Рыбинске. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Сам Молчанов перед оглашением приговора признался, что считает пожизненное наказание за свои преступления — заслуженным. Однако решение суда будет обжаловать в связи с не согласием. Суд также решил взыскать с осужденного в пользу родителей погибших девочек 12 млн руб.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что в последнем слове Молчанов просил не назначать ему пожизненное лишение свободы. Он полагает, что не представляет опасности для общества, преступления совершены из-за наличия у него психического расстройства, а не умысла. Вину признал частично. Тремя экспертизами он был признан вменяемым.

Государственное обвинение в прениях просило назначить пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Тела двух несовершеннолетних девочек в сентябре 2020 года были обнаружены их матерью. По версии следствия, преступления совершил сожитель матери Виталий Молчанов. Вскоре выяснилось, что Виталий Молчанов в 2010 году был осужден Чкаловским районным судом Екатеринбурга за изнасилование и убийство ребенка. После освобождения маньяк переехал в Рыбинск

Алла Чижова

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