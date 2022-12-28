FT: китайская элита массово скупает американский антиковидный препарат Paxlovid

По данным Financial Times, на фоне новой вспышки COVID-19 в КНР местная партийная и бизнес-элита массово закупает известный антиковидный препарат Paxlovid американской корпорации Pfizer. Это лекарство является единственным иностранным антиковидным препаратом, одобренным китайскими властями для применения в стране.

При этом издание сообщает, что на фоне резко выросшего спроса в КНР на все антиковидные препараты местные больницы испытывают нехватку Paxlovid. FT ссылается на врачей, которые говорят, что чиновники и крупные бизнесмены скупили крупные партии этого лекарства для себя, своих родственников и друзей, несмотря на то что цены на него взлетели в несколько раз.

В середине декабря Pfizer подписала соглашение о дистрибуции с китайской государственной компанией Meheco Group. Первые поставки Paxlovid в Китай состоялись еще в марте, когда произошла вспышка коронавируса в Шанхае. Однако после этого поставки были ограничены, поэтому сейчас поступают сообщения о дефиците препарата в стране.

Евгений Хвостик