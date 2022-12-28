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Коммерсантъ FM
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В Минске проходят учения по переводу с мирного на военное время

Военная комендатура Минска проводит учения по переводу с мирного на военное время. Мероприятия проходят согласно плану внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

«Основная цель мероприятия — проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности»,— сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

13 декабря в Белоруссии объявили внезапную проверку боевой готовности вооруженных сил. В Минобороны страны говорили, что она носит оборонительный характер. Проверку проводят по поручению президента Александра Лукашенко. Сроки проверки не уточнялись.

Олеся Павленко

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