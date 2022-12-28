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Жители Ижевска до Нового года хотят успеть купить подарки, сделать уборку и доделать ремонт

16% опрошенных жителей столицы Удмуртии планируют до Нового года успеть купить подарки родным и друзьям, 10% — сделать уборку. Как сообщает пресс-служба SuperJob, еще по 6% хотят нарядить елку, доделать ремонт и подготовиться к празднику.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кроме того, к Новому году по 4% ижевчан надеются выздороветь, закончить обучение и отдохнуть. По 2% сообщили о планах похудеть, расплатиться с долгами и устроить личную жизнь за оставшиеся несколько дней. Столько же мечтают провести предновогоднее время с семьей. 7% респондентов также упомянули сдачу экзаменов, подготовку статьи, завершение творческого проекта и фотосессии.

При этом 11% ижевчан успели выполнить все предновогодние дела.

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